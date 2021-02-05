Актриса Мельникова назвала размер своей депутатской зарплаты

https://static.news.ru/photo/1e3c7c54-68ed-11eb-856d-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Зарплата депутата не такая большая, как думает большинство россиян, заверила актриса Анастасия Мельникова. По крайней мере члены законодательного собрания Санкт-Петербурга получают не так много.

Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц, — рассказала актриса, получившая известность благодаря роли в сериале «Улица разбитых фонарей».

Она выступила на передаче «Секрет на миллион» на НТВ 6 февраля, где призналась в том, что не собиралась становиться депутатом, но так сложилась её жизнь.

Мельникова отметила, что у неё очень напряжённый график работы и нет ни одной свободной минуты. Основной своей задачей депутат считает помощь нуждающимся.

Также она также активно занимается благотворительностью.

Как писал ранее NEWS.ru, 11 января 2021 года Анастасия Мельникова сообщила о заражении COVID-19. По её словам, в настоящее время она предпочитает ограничивать себя в общении с окружающими и уделять время себе.