Актер из сериала «Поколение "Ви"» стал жертвой ДТП The Hollywood Reporter: актер Чэнс Пердомо погиб в аварии на 28-м году жизни

Фото: Brett Cove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американо-британский актер Чэнс Пердомо, известный по сериалам «Поколение "Ви"» и «Леденящие душу приключения Сабрины», погиб в результате ДТП, информирует The Hollywood Reporter. По данным журналистов, он разбился на мотоцикле.

Кроме актера, в аварии никто не пострадал, говорится в статье. Пердомо умер на 28-м году жизни, добавили в издании. Представители артиста отметили его страсть к искусству и жажду жизни. Всего за актерскую карьеру он принял участие в съемках более 10 работ.

Ранее заслуженный работник культуры России, продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, сообщил Ярославский театр юного зрителя. Он исполнил более 100 ролей в театре и кино, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

До этого из жизни ушел актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», ему было 50 лет. Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Артист снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других.

Кроме того, стало известно о смерти российского кинооператора Михаила Суслова. Он умер на 85-м году жизни. Его наиболее известными работами являются сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон».