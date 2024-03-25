Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Карпухов

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Актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», скончался на 51-м году жизни, сообщил в соцсети «ВКонтакте» друг артиста Александр Андреев. На счету Карпухова было 109 ролей.

Не стало Сани Карпухова. Когда-то, кажется давным-давно, на каком-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм, клип, посмотрите! Мне кажется, что эти его «Панды Нью-Йорка» очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу! — говорится в публикации.

Зрителям погибший известен по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Карпухов также снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других. Известно, что актер играл в Молодежном театре на Фонтанке.

Карпухов родился 31 января 1974 года в Санкт-Петербурге. После окончания школы он не планировал связывать свою карьеру с театральным творчеством и поступил в Институт авиаприборостроения. В 1994 году он решил попробовать себя в качестве актера и подал документы в СПбГАТИ на курс Андреева.

В начале марте на 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сыновья уходят в бой». Пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра назвала артиста ответственным, а его роли — яркими, интересными и запоминающимися.