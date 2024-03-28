Умер актер из сериала «Молодежка» Актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман умер в 62 года

Фото: Александр Погорелов/CC BY 4.0/wikipedia/commons

Юрий Ваксман

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, сообщил Ярославский театр юного зрителя на своей странице во «ВКонтакте». Он исполнил более 100 ролей в театре и кино, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино, — говорится в сообщении.

Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе, обучение по профессии проходил в Воронежском театральном училище. По завершении учебы работал в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год. Позднее артист выступил в качестве сооснователя Ярославского камерного театра и основателя кинокомпании «Ярсинема».

Ранее из жизни ушел актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», ему было 50 лет. Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Кроме того, актер снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других.

Кроме того, на 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сыновья уходят в бой». Пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра назвала артиста ответственным, а его роли — яркими, интересными и запоминающимися.