Академик Стародубов заявил о резком увеличении числа российских препаратов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские производители лекарств активно занимаются регистрацией новых препаратов, что стало результатом введения санкций против РФ, рассказал NEWS.ru академик РАН Владимир Стародубов. По его словам, в 2023 году было выдано 1746 удостоверений на регистрацию лекарств. При этом отечественные препараты, разработанные за последние два года, не уступают западным образцам, считает академик.

В 2013 году у нас было выдано 236 регистрационных удостоверений. В 2023 году — уже 1746 удостоверений. Это увеличило возможности врачей в несколько раз. Также у нас произошли положительные изменения в плане научных проектов. Компании начали вкладывать деньги, появились инновационные продукты, которые не уступают западным образцам, — рассказал Стародубов.

Несмотря на активную и продуктивную деятельность, российским компаниям еще есть над чем поработать, отмечает академик. По его словам, около 62% доходов от продажи фармацевтической продукции приходится именно на иностранные препараты. Аналогичная ситуация наблюдается и с продажей медицинского оборудования. Согласно статистике, из 700 млрд рублей, выделенных на закупку оборудования, отечественные компании получили около 175 млрд.

Ранее Стародубов рассказал о влиянии санкций на российскую фармацевтическую индустрию. По его словам, они негативно отразились на логистике, а также спровоцировали отмену международных испытаний российских препаратов.