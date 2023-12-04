Академик Стародубов рассказал, как санкции повлияли на фарминдустрию в РФ Академик Стародубов заявил о срыве испытаний российских препаратов из-за санкций

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Введение санкций против России привело к прекращению международных испытаний российских лекарственных препаратов, заявил NEWS.ru заслуженный врач РФ, академик РАН Владимир Стародубов. По его словам, рестрикции также оказали влияние на логистику и на сам ассортимент лекарств. Так, западные государства прекратили поставки изделий двойного назначения.

Хотя медицина и наука вроде бы не попадают под санкции, действия недружественных стран влияют на эту ситуацию. Не говорю про логистику, не говорю про то, что большинство международных испытаний [препаратов] прекратились, не говорю про изделия двойного назначения, которые перестают поставлять. Все это сказывается, — рассказал Стародубов на форуме «Робототехнические решения и технологии искусственного интеллекта в медицине».

Тем не менее российские производители занимаются решением проблем, вызванных введением санкций. В частности разрабатываются новые препараты. Однако Стародубов подчеркнул, что изделия медицинского назначения нельзя разработать быстро, так как должны быть соблюдены определенные правила.

Заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский ранее также заявил, что западные санкции подтолкнули российские фармацевтические компании к созданию новых препаратов. По его словам, некоторые из зарегистрированных лекарств отличаются меньшей стоимостью от иностранных аналогов.