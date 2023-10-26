Врач раскрыл позитивные последствия санкций для фармацевтики Врач Бережанский: санкции привели к развитию фармацевтических компаний в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У антироссийских санкций оказались неожиданные позитивные последствия, например, ограничения привели к развитию фармацевтических компаний, заявил заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что уже были зарегистрированы некоторые препараты, которые оказались дешевле, чем импортные аналоги.

Буквально на днях я ходил в аптеку, хотел взять лекарства из группы макролидов. Упаковка иностранного препарата стоит 1000 рублей. Но там оказался отечественный аналог по цене 223 рубля. Биологическая активность такая же, но он дешевле в четыре раза, — отметил врач.

Еще одним важным и позитивным последствием он назвал исчезновение с аптечных полок иностранных препаратов, которые не имели отношения к доказательной медицине. По словам Бережанского, все фармкомпании хотят продать как можно больше лекарств. Иностранные производители стремились продвинуть как можно больше своих медикаментов на российский рынок. Из-за этого широкого разнообразия люди покупали даже те препараты, которые им не нужны, заключил эксперт.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил, что производители лекарств могут получить субсидии на производство препаратов-дженериков ,находящихся под зарубежными патентами. По его словам, такая мера будет распространяться на стратегически значимые медикаменты.