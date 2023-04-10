Производство дженериков иностранных лекарств проспонсируют из бюджета Мишустин: фармкомпаниям помогут за счет бюджета выпускать дженерики иностранных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что российские производители лекарств могут получить субсидии на производство дженериков препаратов, находящихся под зарубежными патентами, передает «Интерфакс». Эта мера будет распространяться на стратегически значимые медикаменты. На финансирование этой инициативы могут потратить от 50 до 100 млн рублей.

Правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям. Они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов, — заявил Мишустин.

Также Мишустин отметил, что такая мера поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. По его словам, это особенно важно в условиях внешнего санкционного давления.

Ранее президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов заявил, что из-за низких цен, делающих производство препаратов нерентабельным, в России периодически возникает дефицит лекарств. Помимо этого, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса, проблем с закупками и логистикой, а также ухода из страны иностранных производителей.