Академик РАН назвал возраст, с которого следует носить маску

https://static.news.ru/photo/9fda2922-14fc-11eb-a410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Носить маски в целях профилактики заражения коронавирусом следует всем россиянам в возрасте от 12 лет. Такого мнения придерживается глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

При этом он пояснил, что 12 лет является возрастной границей осознанности, а не восприимчивости к COVID-19.

Академик также отметил, что не подтвердилось предположение, согласно которому школьники являются активными разносчиками коронавируса. По его словам, дети чаще заражаются от взрослых, а не наоборот, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками. Депутат Ярослав Нилов предложил раздавать бесплатно средства защиты в магазинах, заведениях общепита, спортзалах. Кроме того, по его мнению, необходимо усилить социальную рекламу.