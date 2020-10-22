Академик РАН назвал возраст, с которого следует носить маску

Носить маски в целях профилактики заражения коронавирусом следует всем россиянам в возрасте от 12 лет. Такого мнения придерживается глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
При этом он пояснил, что 12 лет является возрастной границей осознанности, а не восприимчивости к COVID-19.
Академик также отметил, что не подтвердилось предположение, согласно которому школьники являются активными разносчиками коронавируса. По его словам, дети чаще заражаются от взрослых, а не наоборот,
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме нашли способ убедить граждан не пренебрегать масками и перчатками. Депутат Ярослав Нилов предложил раздавать бесплатно средства защиты в магазинах, заведениях общепита, спортзалах. Кроме того, по его мнению, необходимо усилить социальную рекламу.