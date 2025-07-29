«Аэрофлот» возобновил полеты по расписанию после хакерской атаки

«Аэрофлот» вернулся к выполнению программы полетов по расписанию с 10:00 по московскому времени 29 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Там уточнили, что на вторник запланировано выполнение 93% рейсов из Москвы и обратно.

На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась, — говорится в заявлении.

В авиакомпании добавили, что в этот понедельник, 28 июля, было выполнено лишь 80% рейсов из запланированной суточной программы. При этом в основном корректировки в расписании отразились на Москве.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.