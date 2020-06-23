«Аэрофлот» снова начал продавать субсидированные билеты

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых билетов. Россияне, имеющие право на льготу, снова могут приобрести их по специальным тарифам.
Билеты по государственной цене доступны при перемещении в Калининград, Симферополь, Сочи, Москву и города Дальнего Востока,
Ранее NEWS.ru сообщал, что доля забронированных билетов на внутренние рейсы авиакомпаний-лоукостеров от всех бронирований в РФ выросла за первую половину 2020 года до 24,1% с 19,4% годом ранее. Также граждане России стали чаще летать без багажа — доля таких тарифов выросла с 32 до 45%.
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