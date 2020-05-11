Адвокаты бизнесмена Быкова обжаловали его арест

https://static.news.ru/photo/4395d2a4-9362-11ea-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Защита бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в организации убийств двух человек, обжаловала арест предпринимателя. Об этом журналистам 11 мая сообщил адвокат задержанного Алексей Прохоров.

По его словам, защита Быкова отправила апелляционную жалобу в адрес Свердловского районного суда. Обжалование, подчеркнул Прохоров, подаётся в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции.

Я полагаю, завтра-послезавтра она будет получена адресатами. Сама апелляция может быть рассмотрена 14 или 19 мая, — приводит ТАСС слова адвоката.

Быков был задержан 7 мая. Он подозревается в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. По версии следствия, они входили в состав преступной группировки, возглавляемой Быковым. Бизнесмен решил устранить их, заподозрив в покушении на свою жизнь.

Как ранее писал NEWS.ru, суд Свердловского района Красноярска избрал Быкову меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 4 июля.