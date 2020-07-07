Адвокат: у ФСБ есть подтверждение секретности переданных Сафроновым данных

https://static.news.ru/photo/166e8392-c13a-11ea-85d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности приобщила к уголовному делу о государственной измене, в которой подозревают советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, результаты двух экспертиз, подтверждающих секретность якобы переданных им сведений. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

Есть в деле два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрём 2019 года, второе — маем 2020 года, — рассказал Павлов ТАСС.

Павлов отметил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, но они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». США позднее получили секретные сведения от спецслужб Чехии, считает следствие.

Следователь в ходе заседания подчёркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал ту статью в «Коммерсанте» о продаже истребителей Египту. Очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов, считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать его на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.

После этого защита обжаловала арест Сафронова, который до сих пор остаётся сотрудником Роскосмоса.

Пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили на одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то что такая акция протеста не требует никаких согласований.

Как писал NEWS.ru, ранее Павлов рассказал о «парализации» защиты в делах о госизмене.