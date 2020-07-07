Адвокат Сафронова заявил об отсутствии доказательств вины экс-журналиста

https://static.news.ru/photo/e2a02514-c0ff-11ea-a089-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы не предоставили никаких доказательств вины советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в государственной измене. Никаких обоснований по этому поводу в уголовном деле бывшего журналиста нет, заявил его адвокат Иван Павлов.

Юрист в разговоре с сотрудниками СМИ подчеркнул, что, по версии следствия, Сафронов в 2017 году получил задания от иностранных спецслужб и в том же году передал им сведения по военно-техническому сотрудничеству России с государствами в Африке и на Ближнем Востоке. Именно так звучит формулировка следствия. Однако о том, где экс-журналист мог получить секретные сведения и передать их за рубеж, силовики не объясняют ничего.

По словам адвоката, обычно в таких делах следователи предоставляют в рамках дела документы, перехваченные электронные письма, распечатку телефонных разговоров или что-то содержащее сведения, доказывающее вину человека в госизмене. Также, как правило, фигурируют заключение экспертов о «секретности» или же «совершенной секретности» материалов. В деле же Сафронова есть только постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания и протокол начального допроса. В последнем зафиксированы слова советника главы Роскосмоса об отказе от дачи показаний в отсутствии адвокатов.

Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану. Это отличает это дело от других подобных дел. В нём нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений, — заявил Павлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста. Адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают участников. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и не только.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Как ранее писал NEWS.ru, 8 июля журналисты обратились в Роскосмос с просьбой прокомментировать арест Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. На запрос ответил руководитель пресс-службы Владимир Устименко. Он отказался комментировать возникшую ситуацию.