Адвокат Сафронова рассказал о постоянном видеоконтроле в СИЗО

https://static.news.ru/photo/4dea9e30-c83a-11ea-8c12-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов содержится в самом строгом по условиям содержания изоляторе Лефортово, рассказал его адвокат Иван Павлов. По его словам, за мужчиной установлено постоянное видеонаблюдение.

Несколько камер наблюдения установлены прямо в камере, поделился он в эфире «Москва FM».

То есть ты постоянно находишься под видеонаблюдением, и это очень некомфортно. Каждый уголочек этой камеры просматривается, — подчеркнул он.

Юрист отметил, что экс-журналист находится на одиночном размещении из-за карантина. На обычное содержание в двухместную камеру его смогут переместить уже 21 июля, спустя две недели после поступления.

Камера очень маленькая. Там есть телевизор, недавно провели туда, наконец, горячую воду, до этого горячей воды вообще не было. Душ — баня так называемая — один раз в неделю всего, — добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, как содержатся советник Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов. По его словам, экс-сотрудник СМИ бросил курить и читает по 700 страниц в день.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.