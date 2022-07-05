Адвокат рассказала, как получить деньги за испорченную чужим ребёнком вещь Адвокат Квартальнова рассказала, как получить деньги за испорченную чужим ребёнком вещь

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За поступки ребёнка младше 14 лет отвечают его родители или представители, они же будут выплачивать компенсацию, если ребёнок испортит чью-то вещь, сообщила адвокат Евгения Квартальнова. Для этого потребуется написать заявление в полицию, рассказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

Всё так же, как и при порче имущества совершеннолетним лицом. Сначала досудебная претензия с требованием о компенсации, далее, в случае неудовлетворения, иск в суд, где указываются ответчиком и ребёнок, и его законный представитель (мать или отец, либо усыновитель, либо опекун), — сказала Квартальнова.

За порчу имущества ребёнком его родители будут отвечать по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Накануне глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на защиту прав семьи и детей и подготовленный при активном участии общественности. В его рамках предлагается комплекс мер защиты детей при сохранении права ребёнка на родную семью. По словам Клишаса, защита детей должна быть соразмерна угрозе: изъятие ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты и применяться только на основании решения суда.