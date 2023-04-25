Адвокат раскрыл, какой срок грозит москвичке за убийство новорожденного Адвокат Исаев: за убийство новорожденного в поезде москвичке грозит пять лет по ст.106 УК РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемой в расправе над младенцем москвичке грозит пять лет лишения свободы по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт добавил, что данная статья охватывает ситуацию, когда преступление совершено в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.

Данное деяние подпадает под ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Данная статья охватывает ситуацию, когда мать убивает новорожденного в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, — объяснил собеседник.

Накануне задержанная рассказала о содеянном на допросе в полиции. Видеозапись распространила Московская транспортная прокуратура. Женщина сообщила, что 23 апреля 2023-го она ехала в электропоезде по МЦК со станции «Новохохловская». Там у нее начались роды. Она зашла в туалет, родила, после чего сразу же заколола ребенка ножницами. Тело мертвого младенца она выбросила в мусорное ведро.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол. Из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.

Также сообщалось, что в городе Череповце Вологодской области местная жительница задушила шестилетнего сына мочалкой, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Убийство произошло в ночь на 24 апреля в общежитии на улице Комсомольской.