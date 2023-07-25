Адвокат рассказал, призовут ли по новым правилам россиян старше 27 лет Адвокат Багатурия: после поправок россиян старше 27 лет вряд ли призовут в армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что россиян, которым исполнилось 27 лет, не заберут в армию после вступления в силу поправок, повышающих призывной возраст до 30 лет. По его словам, закон обратной силы не имеет.

Насколько я понимаю, закон не имеет обратной силы, то есть не действует на тех, кто по старому закону [не подлежит призыву] и достиг 27,28,29 лет? Странной была бы ситуация, что человек, вроде бы, долг не должен отдавать родине, а его раз и призвали. Но если ситуация возникнет, то будут действовать то же самое, что и сейчас, но только если человек младше 27 — отсрочка, бронь, ничего нового не будет. Меняется только лишь возраст, чтобы увеличить количество призывников, — добавил Багатурия.

Верхнюю планку призывного возраста в России повысят без переходного периода. Соответствующую поправку внесли при рассмотрении законопроекта в Госдуме, о чем свидетельствуют материалы пресс-службы нижней палаты парламента. Изменения одобрил комитет ГД по обороне.

Граждан России будут призывать в армию с 18 до 30 лет, однако прежде предполагалось, что процесс повышения будет осуществляться поэтапно. Переходный период должен был продлиться до 2026 года. Судя по последним изменениям, нормы вступят в силу уже в 2024 году.

В понедельник, 24 июля, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что переходный период все же будет. Как заявлял депутат, поэтапное повышение призывного возраста должно было проводиться с 2024 по 2026 год.

Ранее в парламенте также решили отказаться от повышения нижней планки призыва до 21 года. Минимальный возраст решили оставить прежним — 18 лет. Картаполов объяснил решение тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».