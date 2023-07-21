Картаполов назвал нижний предел призывного возраста Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, они заработают с весеннего призыва в 2024 году.

Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется, — сказал Картаполов.

В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Ранее Картаполов рассказал, что нижняя палата парламента может уже в июле принять закон о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. В этом случае в 2024 году предлагалось призывать в армию россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.