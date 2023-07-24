Депутат Картаполов заявил о поэтапном повышении призывного возраста

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, заявил РИА Новости глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в случае принятия закона повышение возраста будет поэтапным.

Это (повышение призывного возраста. — NEWS.ru) будет поэтапно все. Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года, — рассказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Он распространяется на солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, а также мичманов. Согласно тексту закона, предельный возраст военнообязанных первого разряда повышается до 40 лет, второго — до 50 лет, третьего — до 55 лет.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее выступил против призыва россиян в армию с 18 лет. По его мнению, минимальный возраст необходимо поднять до 21 года, как это ранее предлагал сенатор, Герой России Виктор Бондарев. При этом сенатор подчеркивал, что россиянам необходимо оставить право отправиться на срочную службу с 18 лет по собственному желанию.