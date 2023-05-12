Адвокат раскрыла способ взыскать алименты на ребенка с отца-неплательщика Адвокат Учаева: на отца-неплательщика алиментов следует сразу подавать в суд

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Если отец ребенка отказался платить алименты, не стоит тратить время на уговоры и упрашивания, лучше сразу подать в суд для выдачи приказа о взыскании с мужчины средств на детей, рассказала NEWS.ru адвокат Ольга Учаева. По ее словам, делается это вне зависимости от того, в браке родители или нет. Как подчеркнула юристка, главное в такой ситуации, чтобы отец был вписан в качестве родителя в свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенку менее трех лет и родители состоят в браке, то алименты положены и ребенку, и матери. А вот если отца нет в свидетельстве о рождении, нужно вначале подавать в суд на установление отцовства и уже в рамках данного заявления взыскивать алименты, не тратьте время на уговоры и просьбы. Сразу подавайте в суд, — заявила Учаева.

По ее словам, если официального регулярного дохода у отца нет — ИП или самозанятый, то алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, рассчитанной исходя из прожиточного минимума по региону. Иногда взыскивается половина минимума, иногда один, а иногда два и более — это зависит от подтвержденных матерью расходов на ребенка и доходов отца по 2-НДФЛ.

Если после судебного решения отец не платит алименты, судебный акт поступает к судебным приставам-исполнителям, начинает расти долг по алиментам. За злостных неплательщиков сейчас взялись, к ним применяются такие меры, как лишение водительских прав, запрет на выезд за пределы РФ, арест имущества, вплоть до уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), — подытожила Учаева.

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