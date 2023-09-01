Адвокат рассказала россиянам, как сменить имя и фамилию себе и детям Адвокат Данильченко: россияне могут полностью поменять имя, фамилии с отчество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно российскому законодательству граждане РФ, а также их дети, имеют право полностью сменить имя, фамилию и отчество, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Юрист подчеркнула, что с соответствующим заявлением могут обратиться не только совершеннолетние, но и не достигшие возраста 14 лет.

Для смены имени непосредственно несовершеннолетним лицом потребуется согласие его обоих родителей, либо усыновителей, либо попечителя. В случае, если такого согласия нет, для производства перемены имени необходимо решение суда. Эти требования не нужно соблюдать, если лицо приобрело полную дееспособность до достижения им совершеннолетнего возраста (эмансипация), — заявила Данильченко.

Она отметила, что если несовершеннолетний решил сменить имя, то сначала он должен подготовить заявление по соответствующей форме, указав причину, почему он хочет сменить фамилию, имя или отчество, затем оплатить госпошлину.

И потом уже непосредственно отнести заявление в орган ЗАГС или в МФЦ. В настоящее время не во всех отделениях можно подать подобное заявление, перед подачей лучше уточнить в центре государственных услуг. Затем данное заявление рассматривается, общий срок — один месяц, но при наличии уважительных причин этот срок может быть увеличен, но не более чем на два месяца, — добавила Данильченко.

Она подчеркнула, что после всех процедур гражданин получает свидетельство о перемене имени и выдаются новые документы с учетом внесенных изменений.

Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что сменила имя на Ривер Ред, что переводится как Красная Река. Причины своего поступка исполнительница не назвала. Певица также поменяла имя в «шапке» своего профиля в соцсети. Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.