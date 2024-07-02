Адвокат раскрыла, как правильно оформить ДТП без участия ГАИ Адвокат Бельская: ДТП можно оформить без ГАИ, если нет вреда здоровью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европротокол (бланк извещения о ДТП) можно оформить до приезда ГАИ, если в аварии никто не пострадал, а также нет ущерба имуществу, кроме автомобилей, рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская. Она подчеркнула, что при наличии пострадавших необходимо вызвать сотрудников полиции.

Европротокол (бланк извещения о ДТП) может быть заполнен самостоятельно только при определенных обстоятельствах. Пустой бланк выдается при покупке полиса ОСАГО. Проверьте его наличие либо распечатайте новый, форма имеется в свободном доступе в сети Интернет. Оформление европротокола предусмотрено в следующих случаях: отсутствует вред здоровью, а также иному имуществу, кроме автомобилей, нет разногласий по повреждениям и обстоятельствам происшествия, — заявила Бельская.

Эксперт напомнила, что место ДТП стоит сфотографировать с разных ракурсов: не только автомобили, но и разметку, дорожные знаки, тормозной путь и номера машин. Бельская подчеркнула, что съемку нужно проводить с включенным режимом геолокации.

Если обстоятельства столкновения не соответствуют условиям европротокола либо другие участники ранены или их состояние не оставляет выбора, то приглашайте сотрудника ДПС, он разберется. Сфотографируйте с разных ракурсов место аварии: снимайте не только автомобили, но и разметку, дорожные знаки, тормозной путь, номера авто. Съемку рекомендуется проводить с включением режима геолокации, — отметила юрист.

Адвокат также посоветовала составить схему с привязкой к местности с названиями улиц, указаниями знаков и разметки. Бельская напомнила о недопустимости покидать место ДТП в попытке самостоятельно доставить пострадавших в больницу.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР ранее предложили штрафовать на сумму от 30 тысяч рублей покинувших место ДТП самокатчиков. Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что это также обяжет «лихачей» не только оставаться на месте происшествия, но и оказывать первую помощь пострадавшим.