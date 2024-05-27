Адвокат раскрыл настрой обвиняемого в мошенничестве генерала Попова Адвокат Буйновский: генерал Попов ни в чем не виноват, он чувствует себя хорошо

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, чей арест утвердил 235-й гарнизонный военный суд, ни в чем не виноват, сообщил Telegram-каналу SHOT его адвокат Сергей Буйновский. По словам юриста, после второго отказа в домашнем аресте его подзащитный держится стойко и чувствует себя хорошо.

Он не виноват ни в чем. Он себя чувствует хорошо, все нормально, — сказал он.

Сегодня, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд отказал в переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Второй Западный окружной военный суд 24 мая также оставил генерала под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.

SHOT ранее опубликовал виде с заседания, на котором видно, как Попов рассмеялся, услышав решение суда о повторном отказе в домашнем аресте. Военачальник пытался сдержать улыбку, но ему не удалось.