Адвокат раскрыл, сколько лет тюрьмы грозит виновникам пожара на складе Ozon Адвокат Тропин заявил, что виновникам пожара на складе Ozon грозит от пяти до семи лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятным виновникам пожара на складе онлайн-магазина Ozon в Подмосковье может грозить до пяти или до семи лет лишения свободы и материальная ответственности согласно УК РФ в зависимости от причины возгорания, рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Юрист объяснил, что «пятерка» светит тем, кого признают виновными в умышленном поджоге — их действия могут квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Если причиной пожара стал умышленный поджог, то действия такого лица необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» — за это грозит до пяти лет лишения свободы, — отметил Тропин.

Собеседник подчеркнул, что причастные к ЧП могут отправиться за решетку и на семь лет, если их признают виновными в ненадлежащим исполнении техники безопасности без прямого преступного умысла согласно ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

Однако если будет установлено, что возгорание стало причиной не прямого преступного умысла, а следствием ненадлежащего исполнения техники безопасности, то такое деяние также влечет привлечение к уголовной ответственности по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц», за совершение которого предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, — подытожил Тропин.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи человек. Пострадали 11 сотрудников, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили сумму ущерба от пожара в 10 млрд рублей. Отмечается, что здание было застраховано на 6 млрд рублей, а то, что в нем хранилось, — на 11 млрд рублей. По словам президента союза Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает несколько версий причин крупного возгорания на подмосковном складе Ozon 3 августа. Среди них значатся короткое замыкание, нарушение техники безопасности и неосторожное обращение с огнем. Также упоминалась версия об умышленном поджоге.