Адвокат раскрыл, кто и как имеет право вручать повестку на фоне мобилизации Адвокат Тропин: получение повестки по частичной мобилизации еще не означает отправки в войска

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестку в военкомат призывнику имеют право вручить представители правоохранительных органов, военкомата или работодатель и только под личную подпись гражданина, заявил NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Юрист отметил, что направление документа через почтовый ящик, заказное письмо, e-mail, портал Госуслуги не имеет юридической силы. Если в квитке о получении повестки нет подписи, то она считается недействительной, подчеркнул он.

Повестку могут вручать или представители правоохранительных органов, или военкомата или работодатель. Если последний не вручил повестку, то для него предусмотрена административная ответственность до 500 тысяч рублей за каждого неоповещенного. Сама по себе повестка не обязывает ехать в зону боевых действий. Она обязывает явиться в военкомат к конкретной дате. Уклонение от явки по повестке в военкомат влечет за собой только административную ответственность от 500 до трех тысяч рублей, — отметил адвокат.

Тропин подчеркнул, что уголовная ответственность наступает после неявки по мобилизационному предписанию, где уже указаны конкретный род войск, специальность, личный номер призывника и дата отправки «в учебку». Он напомнил, что согласно последним поправкам в законодательстве, за подобное правонарушение грозит до 10 лет лишения свободы.

С момента получения мобилизационного предписания человек является военнослужащим, и на него распространяются все обязанности и ответственность военнослужащего. Проблема еще в чем — если решение о мобилизации обжалуется, то сама мобилизация не останавливается. Можно обжаловать в вышестоящих военкоматах, в Минобороны, к главе муниципалитета, хоть в мэрии. Но сама мобилизация от этого не приостанавливается. Если жалобу удовлетворят, тогда будет демобилизация отдельно взятого человека. Но под мобилизацию он попадает, — рассказал Тропин.

Адвокат добавил, что гражданин не обязан ехать в родной город и проверять, пришла ли ему повестка, так как документ могут лично вручить в любом населенном пункте и обязать призывника явиться в ближайший военкомат для уточнения данных, там же он может получить и мобилизационное предписание.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Отмечается, что свобода перемещений продолжает действовать, несмотря на частичную мобилизацию в стране.