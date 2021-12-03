Адвокат основателя Group-IB оценил публикацию Bloomberg о Сачкове

Адвокат основателя российской компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова Сергей Афанасьев в разговоре с NEWS.ru оценил публикацию Bloomberg о его подзащитном. В материале говорилось, что дело предпринимателя якобы связано с передачей США информации о причастности РФ к хакерским атакам на выборах президента США в 2016 году.

По словам юриста, журналисты западного издания построили свой материал на личных догадках. Афанасьев заметил, что сотрудники СМИ предположили, как могли бы обстоять дела, однако их утверждения не имеют под собой настоящей доказательной базы.

Это их догадки и предположения, не более того, — сказал Афанасьев.

При этом он уточнил, что не имеет права каким-либо образом комментировать материалы дела своего подзащитного. Дело в том, что они засекречены.

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест основателя Group-IB может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова допросили по этому делу как свидетеля.

Ранее Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время заседания Лефортовского суда Москвы. Он подчеркнул, что неоднократно доказывал свою пользу и преданность родине, и заявил, что он «не изменник, не шпион и не предатель, а русский инженер». В свою очередь защита основателя Group-IB в любом случае рассчитывает на какую-то реакцию со стороны Кремля на обращение своего подопечного, рассказывал NEWS.ru адвокат Сачкова Сергей Афанасьев.