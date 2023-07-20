Адвокат объяснил, почему подросток не сядет за убийство 11-летнего друга Адвокат Багатурия: подозреваемому в убийстве 11-летнего друга грозит постановка на учет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 11-летнего друга 13-летний подросток не будет отвечать за содеянное, поскольку уголовная ответственность по статье об убийстве наступает лишь с 16 лет, заявил в комментарии NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Подростку грозит лишь постановка на учет или принудительное лечение в случае выявления психопатологии.

Никакого наказания в соответствии с УК РФ подросток не понесет, потому что уголовная ответственность по ряду преступлений: за убийство, изнасилование, разбой с 14 лет, а по ряду других — с 16 лет. Максимум, что ему грозит — постановка на учет как малолетнего правонарушителя. Возможно, ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой рассмотрят вопросы принудительного лечения или лечения как такового, так как в 13 лет совершить подобное деяние — явно за гранью нормальности, — пояснил адвокат.

Родители подростка, по словам адвоката Багатурия, понесут ответственность, если не докажут, что они предприняли действия, которые могли предотвратить случившееся. В их случае предусмотрены два вида ответственности: административная — за ненадлежащее воспитание, за неисполнение родительских обязанностей, а второе — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Но это если бы они сказали пойти и убить этого мальчика, но тогда они бы сами несли ответственность за убийство, а он — нет, плюс статья за вовлечение, — сказал адвокат.

Родители убитого мальчика могут обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. Но для этого сначала суд должен признать ребенка убийцей.

Тело 11-летнего мальчика был обнаружен в парке на Каширском шоссе 19 июля. В его убийстве признался 13-летний подросток. Он рассказал, что нанес другу 15 ножевых ранений во время ссоры.