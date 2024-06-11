Адвокат объяснил, что грозит Нурмагомедову за долг в 309 млн рублей Адвокат Жорин: Нурмагомедову вряд ли грозит уголовное дело за долг перед ФНС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову вряд ли грозит уголовное дело из-за долга в 309,7 млн рублей перед ФНС, считает адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что боец является гордостью России и легендой спорта. По его мнению, Нурмагомедов вряд ли уклонялся от уплаты налогов.

В негативный сценарий я верю меньше всего в данном случае. Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это две разные вещи. Нурмагомедов — это легенда спорта, гордость нашей страны. Мало вероятно, что будет возбуждено уголовное дело, — пояснил Жорин.

Эксперт подчеркнул, что также долг спортсмена может оказаться просто технической ошибкой: какая-то задолженность в 100 рублей могла отобразиться в большей сумме. Кроме того, как считает адвокат, у Нурмагомедова действительно может быть задолженность без наличия уголовного состава.

Первый вариант — это какая-то техническая ошибка. Второй вариант — у него действительно есть задолженность. Либо срок уплаты не наступил, либо наступил и есть просрочка оплаты этого налога без наличия какого-то уголовного состава, — отметил Жорин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что долг Нурмагомедова перед ФНС вырос. По его данным, сумма увеличилась на 3,5 млн рублей за месяц. Согласно предварительным данным, в настоящее время задолженность спортсмена составляет 309,7 млн рублей.