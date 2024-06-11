Долг Хабиба Нурмагомедова перед ФНС вырос Mash: долг Хабиба Нурмагомедова перед ФНС увеличился на 3,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Telegram-канал Mash сообщил, что долг бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед ФНС вырос. По данным источника, сумма увеличилась на 3,5 млн рублей за месяц.

Авторы канала уточнили, что в настоящее время задолженность Нурмагомедова составляет 309,7 млн рублей. Mash представил такие данные по итогам мая 2024 года.

Ранее канал сообщал о сумме в 306 млн рублей. В публикации говорится, что долг не только не был погашен, родственники легенды UFC также столкнулись с блокировкой счетов. В материале уточняется, что речь идет о троюродном брате Нурмагомедова Умаре и его двух компаниях. Согласно данным Mash, сумма долга составляет 271 рубль.

В начале мая канал сообщал, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета связанного с экс-чемпионом UFC промоушена Eagle FC, а также благотворительного фонда спортсмена. Авторы Mash подчеркивали, что пока проекты Нурмагомедова приносили прибыль, он входил в составы учредителей, но потом покинул их. По сведениям источника, после этого несколько компаний экс-чемпиона закрылись на фоне проверки ФНС. Согласно имеющимся данным, занимавшаяся туризмом ООО «Хикмет тревел» подверглась такой участи из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.