Адвокат назвал категории россиян, имеющих право на отсрочку от мобилизации Адвокат Багатурия: отсрочку от мобилизации имеют право мужья беременных жен и ухаживающие за родителями

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru заявил, что на отсрочку от частичной мобилизации имеют право граждане, признанные временно негодными (категория «Г» — на срок до полугода), забронированные в порядке, определенном правительством России, а также занятые постоянным уходом за родителями, супругом, родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Он добавил, что для последнего варианта необходима медико-социальная экспертиза.

Отсрочка предоставляется по уходу за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы. [Отсрочка предоставляется] являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) сестры, — отметил Багатурия.

Юрист подчеркнул, что отсрочку также предоставят гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери хотя бы одного ребёнка в возрасте до 16 лет. По его словам, на отсрочку имеют право: имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель и имеющие на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.

[На отсрочку имеют право граждане], матери которых кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа, а также сенаторы и депутатам Госдумы, — добавил адвокат.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.