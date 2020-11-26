Адвокат Хасавов получил шесть лет по делу о принуждении к даче показаний

https://static.news.ru/photo/d8ac85ba-301d-11eb-8b96-fa163e074e61_660.jpg Дагир Хасавов Фото: instagram.com/dagirkhasavov

Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам лишения свободы по делу о принуждении к даче показаний.

Только что Дагира Хасавова суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ «Принуждение к даче показаний, совершённое организованной группой». Ему назначено шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, — цитирует ТАСС адвоката Хасавова Александра Лебедева.

Он добавил, что приговор будет обжалован, так как сторона защиты настаивает на невиновности Хасавова. Прокурор просил приговорить его к шести годам и 11 месяцам колонии.

Хасавова признали виновным в том, что, выступая адвокатом заместителя бывшего премьер-министра Дагестана Рюдина Юсуфова, он в составе организованной группы принуждал потерпевшего по делу к даче ложных показаний путём шантажа.

Как сообщал NEWS.ru, защита адвоката Дагира Хасавова обратилась с жалобой в ЕСПЧ. Представители юриста обжаловали арест и нахождение Хасавова в СИЗО.