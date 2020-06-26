Адвокат Ефремова заявил о «космических» деньгах для семьи Захарова

https://static.news.ru/photo/fdfb0a24-b7ac-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Эльман Пашаев Фото: АГН «Москва»

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, желает получить «космическую» сумму в качестве компенсации. Об этом в разговоре с журналистами заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам юриста, он предлагал финансовую помощь брату покойного, но тот отказался. Семья Захарова, сказал Пашаев, хотят получить компенсацию через суд, запрашивая «космические» 100-150 млн рублей.

Как заметил адвокат, потерпевшая сторона могла бы получить деньги в большем размере в результате мирных переговоров, а не в рамках уголовного дел. Суд назначит компенсацию максимум в размере миллиона рублей. Он сказал, что запрашиваемые суммы в судебной практике «вообще не крутятся». Пашаев заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. Однако в случае с Ефремовым, учитывая общественный резонанс, сумма сможет вырасти тысяч на 100.

Попытки упростить жизнь близким погибшего не имеют смысла. Они там такое шоу устроили и сделали смерть источником дохода. Попытки упростить жизнь близким погибшего не имеют смысла. Там такое шоу устроили, что сделали смерть Захарова источником дохода. Я не могу Ефремову всё это рассказать, он с ума сойдёт, если узнает, что родственники погибшего творят, — передаёт слова Пашаева телеканал «360».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Машина актёра (Jeep Grand Cherokee) врезалась в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза подтвердила, что артист на момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 12 лет.

Адвокат заявил, что Ефремов предпринимал неоднократные попытки связаться с семьёй погибшего, чтобы оказать им помощь и выплатить денежную компенсацию. Он сказал, что актёр готов «даже усыновить» детей Захарова.

Как ранее писал NEWS.ru, у Ефремова в ночь на 26 июня случился сердечный приступ. Адвокат артиста Эльман Пашаев в разговоре с журналистами сообщил о состоянии своего подзащитного на данный момент.