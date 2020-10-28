Адвокат Ефремова рассказал, что актёр в СИЗО пишет сценарий

https://static.news.ru/photo/f1c00536-19c0-11eb-b217-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый на 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве актёр Михаил Ефремов, находясь в СИЗО, пишет сценарий и занимается другими делами, связанными с его профессией. Об этом в разговоре с журналистами сообщил один из адвокатов артиста Владимир Васильев.

По словам юриста, Ефремов хочет, отбывая срок, создать в местах лишения свободы театр и заниматься его развитием. Васильев, говоря об этом, предположил, что у его подзащитного кроме этого будет много других трудовых обязательств.

Сейчас пишет сценарий и занимается делами, связанными с основной профессией, — заметил адвокат.

До решения кассационной инстанции Ефремов будет находиться в хозотряде СИЗО. Там он может заниматься в спортзале, играть в футбол, волейбол, посещать видеозал, библиотеку, обращаться к психологу и не только. В хозотряде проживают в незапираемых помещениях. Заключённые могут работать электриками, сантехниками, плотниками. Подъём — в шесть утра, а отбой — в десять вечера, сообщил Васильев, слова которого приводит портал StarHit.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов, признанный виновным в пьяном ДТП, сделал эксклюзивный заказ поставщику еды.

Как рассказал сотрудник одной из московских фирм, их компания работает в сфере услуг питания для тюрьмы. В том числе у руководства бизнеса есть договорённость и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов.