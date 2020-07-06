Адвокат Ефремова представит суду доказательства невиновности актёра

https://static.news.ru/photo/eb267298-c036-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Защитник участника смертельного ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что надеется на принятие судом фактов, доказывающих невиновность актёра.

По словам адвоката, несмотря на признание своей вины, Ефремов может отказаться от своих слов в дальнейшем.

В случае, если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда. Тогда не может быть другой приговор по закону, если он непричастен, — заявил Пашаев «360».

При этом юрист не стал отрицать, что в момент ДТП Ефремов находился в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Однако на вопрос, был ли актёр за рулём, Пашаев отвечать не стал и пообещал сообщить подробности во время судебного заседания.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашаев рассказал о том, что актёр плохо себя чувствует и находится в подавленном состоянии.