Адвокат Ефремова объяснил аварию «инсультом матери сожительницы друга»

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Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, в тот вечер попытался спасти мать своего друга, которую госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского. Новые подробности этого дела рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев.

Он отметил, что ранее давал не точные комментарии, потому что не правильно понял своего подзащитного. Теперь он ручается за свои слова.

Близкий друг Михаила находится в Украине. У матери его сожительницы случился инсульт и её экстренно госпитализировали в Склиф. Друг моего подзащитного не смог вылететь в Москву из-за закрытых границ и обратился к Ефремову за помощью, — заявил юрист.

По его словам, его друг является известным человеком. Его имя пока не раскрывают. Однако он выступит в суде на стороне защиты.

Кроме того, Пашаев подтвердил, что артист сел пьяным за руль. По его словам, Ефремов с друзьями выпил более 300 грамм водки, после чего поехал в свой любимый бар. Однако в заведении отказались обслуживать пьяного посетителя, пишет «MK».

Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее юридические представители Ефремова заявили, что больше не станут предлагать денежную компенсацию семье погибшего. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, размер выплат пострадавшей стороне теперь определит суд.

Накануне Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии, писал NEWS.ru.