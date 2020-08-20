Адвокат Ефремова: машиной актёра управлял «известный человек»

https://static.news.ru/photo/2e8acb46-c3d0-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Адвокат Эльман Пашаев Фото: pashaev.elman/instagram.com

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил, что за рулём автомобиля актёра в момент ДТП сидел «известный человек».

За рулём сидел известный человек. Позже всё узнаете, — отметил юрист, общаясь с журналистами после заседания в Пресненском суде.

По его словам, «это будет изюминка» в деле Ефремова, передаёт РИА Новости.

Сегодня в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является актёр. На заседании защита потерпевших попросила допросить некоего свидетеля, который, по её мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет, писал NEWS.ru.