Адвокат: Ефремов мог получить четыре года, если бы признал вину

https://static.news.ru/photo/9f155144-f1d2-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Актёр Михаил Ефремов, признанный судом виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, мог бы получить более мягкий приговор, если бы сразу раскаялся в содеянном и признал вину. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Афанасьев.

Восемь лет лишения свободы колонии общего режима — это ожидаемое наказание для содеянного Ефремовым, — рассказал телеканалу «360» защитник.

По его словам, суд учёл все смягчающие обстоятельства в деле актёра — звание заслуженного артиста, проживающую на иждивении семью.

Возможно, что снизят наказание в апелляции, но незначительно. Максимум — до шести лет. Будет зависеть от поведения Ефремова, — отметил Афанасьев.

Он подчеркнул, что если бы Михаил Ефремов в первые дни признал вину, раскаялся и возместил ущерб родственникам погибшего в ДТП, то судья мог бы приговорить актёра и к четырём годам лишения свободы. Что касается взыскания с актёра 800 тысяч рублей, то это — средняя цена: как правило взыскивают в пределах миллиона рублей за погибшего.

Тем не менее Афанасьев предположил, что наказание могло быть и жёстче, потому что от пяти до 12 лет даётся за особо тяжкое преступление. А такие преступления попадают под содержание в колонии строго режима. Защитник уверен, что Ефремову ещё смягчили наказание, так как разместили в колонии общего режима.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов заявил, что приговор суда по делу актёра Михаила Ефремова является справедливым, а любое «мягкое» наказание возмутило бы общественность.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.