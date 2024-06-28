Адвокат Блиновского отреагировала на объявление клиента в розыск Адвокат Новичкова: следствие уведомляло защиту о том, что Блиновский в розыске

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская с супругом Алексеем Блиновским

Следствие уведомляло защиту супруга блогера Елены Блиновской Алексея об объявлении его в розыск, заявила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова. Защита уточнила, что не знает, связано ли такое решение с мерой пресечения.

Нас уведомляло следствие о том, что он в розыске. Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет, — поделилась собеседница агентства.

Дальнейшие комментарии Новичкова давать отказалась. Также она не назвала причины объявления в розыск.

В пятницу МВД России объявило в розыск мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской. Супруга блогера разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — не уточняется.

Также стало известно, что бизнесмен Алексей Блиновский участвует в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По данным Mash, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр. Здесь его встретили «тепло». Блиновский, уточняет источник, быстро учится и две последних недели находится на линии боевого столкновения.

Суд апелляционной инстанции ранее не удовлетворил иск «королевы марафонов» к инспекции ФНС о снижении суммы налогов и оставил без изменения решение суда первой инстанции. Налоговый юрист Иван Морозов отметил, что суд не внял ни одному из доводов Елены Блиновской.