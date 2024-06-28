Муж Блиновской объявлен в розыск МВД объявило в розыск Алексея Блиновского

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алексей и Елена Блиновские

МВД объявило в розыск мужа блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, следует их базы данных ведомства. Мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса.

Блиновский Алексей Владимирович. Разыскивается по статье УК, — указано на сайте МВД.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Алексей Блиновский принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По его информации, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр.

Также стало известно, что Блиновский задолжал более 60 тысяч рублей дочернему предприятию компании «Газпром» в Адыгее. По данным СМИ, речь идет об ООО «Сады Адыгеи», основанного в 2020 году. Фирма занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов.

Тем временем суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск Елены Блиновской к инспекции ФНС о снижении суммы налогов, оставив без изменения решение суда первой инстанции, заявил представлявший интересы Блиновской в суде налоговый юрист Иван Морозов. По его словам, суд не внял ни одному из доводов блогера.

Как утверждает юрист, сумма недоимки была рассчитана неверно. По его словам, при ее подсчете были допущены серьезные арифметические и логические ошибки.