Mash раскрыл местоположение супруга «королевы марафонов» Mash: супруг Елены Блиновской принимает участие в боях под Красногоровкой

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Telegram-канал Mash сообщил, что бизнесмен Алексей Блиновский, супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По его информации, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр.

Канал со ссылкой на источник сообщил, что в новом подразделении Блиновского встретили тепло, предприниматель быстро учится и в течение двух последних недель находится на линии боевого столкновения.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский задолжал более 60 тысяч рублей дочернему предприятию компании «Газпром» в Адыгее. По данным СМИ, речь идет об ООО «Сады Адыгеи», основанного в 2020 году. Фирма занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что суд решил признать компанию Блиновского банкротом из-за нехватки у него денег. По данным источника, у него не хватило средств на обычные расходы. Речь идет об IT-компании «Подари мечту».

Также ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил маркировать и блокировать страницы блогеров, имеющих долги перед налоговой. По его мнению, эта практика должна проходить во внесудебном порядке.