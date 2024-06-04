В ГД выступили за создание списка блогеров-должников Депутат Кирьянов: имеющих долги перед налоговой блогеров стоит маркировать

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Артем Кирьянов

Имеющих долги перед налоговой блогеров стоит маркировать и блокировать их страницы до исправления ситуации, заявил в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Он добавил, что эта практика должна проходить во внесудебном порядке.

Было бы правильно о блогерах, которые уже попали в зону внимания государства и имеют официальные задолженности, предоставлять публичную информацию, специальную маркировку в СМИ. Роскомнадзор и прокуратура должны иметь право на блокировку страниц такого блогера, пока не оплачены долги. <...> Все это важно осуществлять во внесудебном порядке, потому что мы знаем, что суды могут идти долго, — уточнил Кирьянов.

По словам парламентария, не менее важно решить вопрос с нелегальной рекламой. Он предложил создать черный список блогеров, которые рассказывают подписчикам о казино и незаконном букмекерстве.

Известный блогер Елена Блиновская ранее подала документы, направленные на признание ее банкротом. Прежде она стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).