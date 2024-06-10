Блиновскому не хватило денег на обычные расходы в суде SHOT: суд решил признать банкротом компанию Блиновского из-за нехватки денег

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Алексей Блиновский

Суд решил признать компанию мужа блогера Елены Блиновской Алексея банкротом из-за нехватки у него денег, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, у него не хватило средств на обычные расходы. Речь идет об IT-компании «Подари мечту».

Авторы публикации напомнили, что в 2023 году в арбитражный суд поступило заявление налоговой службы о признании организации банкротом. Сама фирма мужа «королевы марафонов» находится в стадии ликвидации, так же, как и несколько других компаний предпринимателей.

Для прохождения всей процедуры банкротства необходимо было оплатить судебные расходы в размере 250 тысяч рублей. Отмечается, что известная фирма могла бы отказаться от такого сценария при обнаружении какого-либо ущерба или аналогичных сумм. Однако этого найдено не было. В итоге суд принял меры по обеспечению банкротства IT-компании.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее заявил, что банкротство и погашение задолженности по налогам не поможет знаменитой Елене Блиновской избежать наказания, если ее вину признают. По словам парламентария, люди получали сроки за куда меньшие правонарушения. Депутат назвал этот процесс не показательным, а объективной реальностью.