Суд отказал Блиновской в снижении суммы налогов Апелляция не удовлетворила иск блогера Блиновской о снижении суммы налогов

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Елена Блиновская

Суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской к инспекции ФНС о снижении суммы налогов, оставив без изменения решение суда первой инстанции, заявил представлявший интересы Блиновской в суде налоговый юрист Иван Морозов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, суд не внял ни одному из доводов блогера.

Суд апелляционной инстанции решил оставить решение суда первой инстанции без изменения. Мы подождем, пока суд отпишет апелляционное постановление в полном объеме, и уже будем принимать решение о целесообразности обжалования в конституционной инстанции, — заявил юрист.

Как утверждает юрист, сумма недоимки была рассчитана неверно. По его словам, при ее подсчете были допущены серьезные арифметические и логические ошибки.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что Блиновская могла потратить на услуги адвокатов по меньшей мере 5 млн рублей. Он допустил, что общие расходы блогера на защиту, экспертизы и вероятные штрафы могли достигнуть отметки в 50 млн рублей. Кроме того, Блиновской, вероятно, придется заплатить за привлечение специалистов для подготовки альтернативных экспертиз и исследований.