Раскрыта вероятная сумма гонораров адвокатов Блиновской Юрист Русяев: Блиновская могла потратить на адвокатов минимум 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская могла потратить на адвокатов минимум 5 млн рублей, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он не исключил, что общие расходы на защиту, экспертизы и вероятные штрафы достигают 50 млн рублей.

По предварительным оценкам, гонорары адвокатов за ведение такого сложного дела с большим объемом доказательств и множеством эпизодов могут составить от 5 млн рублей. Эта сумма не является фиксированной и будет зависеть от опыта и известности конкретных адвокатов, степени сложности дела, количества томов материалов следствия и других факторов, — заявил Русяев.

По его словам, кроме оплаты услуг адвокатов Блиновской, вероятно, придется нести расходы на привлечение экспертов, специалистов и консультантов для подготовки альтернативных экспертиз и исследований по делу. На подобные процедуры, как предположил Русяев, фигурантка может потратить еще от 2 млн рублей.

С учетом всех потенциальных трат на защиту, экспертизы и возможных штрафов, Елене Блиновской могут потребоваться финансовые средства в пределах от 5 до 50 млн рублей в качестве примерной вилки расходов для обеспечения своей эффективной юридической защиты, — подчеркнул Русяев.

Юрист добавил, что в случае признания Блиновской виновной суд может обязать ее выплатить штрафы и компенсировать причиненный государству ущерб от неуплаты налогов. Он отметил, что, согласно приблизительным подсчетам, размер взысканий дойдет до 1 млрд рублей.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что Блиновская не сможет списать задолженность перед налоговой при признании ее банкротом. Он подчеркнул, что следствие не допустит рассмотрения и завершения процедуры до того, как будет вынесен приговор. Жорин уточнил, что, если приговор будет обвинительным, списать долги по налогам не удастся.