Адвокат Бакшеева раскрыла подробности переписки доцента Соколова и Ещенко

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Адвокат семьи Анастасии Ещенко в деле бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и впоследствии расчленившего возлюбленную аспирантку, раскрыла детали переписки историка с его жертвой, передаёт «КП-Петербург».

По словам адвоката Александры Бакшеевой, в переписке Соколова и Ещенко действительно присутствуют оскорбления в адрес историка и его детей. Это объясняется тем, что Анастасия писала сообщения в момент ссоры с бывшим доцентом. Потерпевшая сторона не отрицает данный факт. В ближайшее время родители Анастасии Ещенко, адвокат семьи и представитель прокуратуры определят, какую часть переписки можно обнародовать.

В первую очередь мы не хотим обнародовать личные фотографии. Переписка по закону может освещаться в рамках открытого заседания, когда стороны дали согласие на это. Соколов настаивает на том, чтобы это показали. Мы после вбросов в СМИ стали более критично относиться к этому, поэтому мы возражали. Но судья не хочет возможной отмены приговора — с одной стороны и хочет учесть права потерпевших — с другой. В связи с этим мы должны обсудить, какие вещи можно осветить, чтобы соблюсти баланс интересов, — рассказала в интервью «КП-Петербург» Александра Бакшеева.

Тем не менее адвокат семьи Ещенко считает, что освещение переписки в открытом процессе — лишь очередной ход в тактике защиты Олега Соколова. Первоначально защита настаивала, что Соколов раскаивается, даже была обнародована видеозапись, на кадрах которой историк рыдал. И все же это не что иное как инсценировка раскаяния, уверена адвокат.

Никто не спорит, что между ними был конфликт. Они ругались. Да, она ему писала неприятные сообщения. Причём, я считаю, что абсолютно обоснованно за то, что он сделал. А он хочет показать, что девочка писала ему глупые сообщения иногда в периоды ссоры. Что это может подтвердить? Что у него было основания для его убийства? Я думаю, что нет, — заключила адвокат Александра Бакшеева.

Историка Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Так, экс-доцент СПбГУ застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению адвоката семьи Ещенко, историк Соколов хочет опорочить свою жертву.