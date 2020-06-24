Адмирал Балтфлота наградит Золушку, потерявшую туфлю на параде

Участницу парада Победы в Калининграде, у которой во время шествия с ноги соскочила обувь, представит к награде командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Об этом он объявил после завершения мероприятия.
Дело в том, что «Золушка», как прозвали девушку в Сети, несмотря на все неудобства не сбила строй, а большинство зрителей и вовсе не увидели, что что-то пошло не так.
Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, её представьте, и я её отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил, — сказал адмирал во время трансляции на канале «Вести Калининград».
Участница парада, которую подвела туфля шла в крайнем левом ряду, третья с конца.
В параде Победы в Калининграде приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота. Парадным строем по главной площади города прошли расчёты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтфлота. В торжествах также приняли участие и представители других региональных силовых ведомств. Вечером в Калининграде состоится праздничный салют.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно содержимое подаренных участникам парада Победы котомок.
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