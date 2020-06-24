Адмирал Балтфлота наградит Золушку, потерявшую туфлю на параде

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По окончании парада Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве, специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пообщался с журналистами и рассказал о своей работе в силовых структурах.

Он рассказал, что никогда не служил в ВС. По словам Иванова, спецпредставитель главы государства в молодости поступил в «закрытое и эксклюзивное» учебное заведение — в органы госбезопасности. При этом он...