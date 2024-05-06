Администратор Check You склонял девушек к сексу с другом Baza: администратор сайта Check You уговаривал девушек на интим с другом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza пишет, что администратор сайта Check You уговаривал пользователей женского пола на «тестовый секс» со своим другом. По данным источника, он загружал видео на платформу.

Авторы публикации утверждают, один из администраторов сайта решил предложить девушкам интим с другом, а затем спросить у него, «насколько хороша» партнерша. Baza сообщает, что некоторые жертвы соглашались на такую проверку.

Канал информирует, в действительности друг записывал близость на видео, которое попадало на Check You. По словам источников, оператора уже задержали. Baza выяснила, что снимавший оказался 20-летним парнем. Авторы поста добавили, возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По данным ресурса, создателя такой схемы ищут правоохранители.

Россиянам ранее рассказали, как уберечь детей от опасности в интернете. Врач-педиатр Рамил Шахвеледов отметил, что родителям необходимо обучать школьников правилам поведения в Сети. В противном случае это может привести к серьезным психологическим проблемам. Многие дети подвергаются кибербуллингу, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их в соцсетях, мессенджерах или на форумах.