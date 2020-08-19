Абитуриенты смогут принести в вуз оригиналы документов в течение года

https://static.news.ru/photo/e59abf80-e1f3-11ea-9e28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Абитуриентам разрешили принести оригиналы документов в высшее учебное заведение в течение первого года обучения, а не только при их подаче в вуз, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Согласно особенностям приёмной кампании — 2020, поступающие могут предоставить оригиналы документов в вуз не только при подаче документов, но и в течение всего первого года обучения, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что в России процесс зачисления в вузы начался с 19 августа. 22 августа учебные заведения уже выпустят приказы о зачислении. 22 и 23 августа планируется зачисление поступающих на бюджет по результатам вступительных экзаменов.

24 августа пройдёт вторая волна зачислений, итоги которой будут подведены 26 августа. Также абитуриенты будут уведомлены о дополнительном приёме в учебные заведения не позже 15 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Минобрнауки России сообщила о том, что российские вузы в сентябре 2020 года представят Министерству высшего образования и науки 30 новых программ.