40% москвичей готово ездить в офис на велосипеде, при снижении цены проката

https://static.news.ru/photo/7617d190-b785-11ea-9dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети жителей Москвы (40%) заявили, что стали бы ездить на работу на велосипеде, при условии снижения цены на велопрокат.

Исследование проводил портал Superjob.ru. Оно показало, что больше всего желающих ездить на работу таким способом среди москвичей в возрасте до 34 лет (46%). Вместе с тем, среди респондентов в возрасте 45 лет и старше эта доля составляет почти треть (30%). Уже ездят в офис на велосипеде 3% москвичей. Мужчин, практикующих такие поездки, в два с половиной раза больше, чем женщин.



Власти Москвы ранее выступили с инициативой снижения стоимости на услуги «Велобайка». Такая мера обсуждается как санитарно-эпидемиологическая, для снижения скученности в метро в условиях коронавируса. Сейчас цена велопроката в сутки составляет 105 рублей (доступ к байку), первые полчаса бесплатно, затем придётся платить в зависимости от времени. Есть и более выгодные тарифы на месяц и сезон. Оплачивать услугу можно как банковской картой, так и «Тройкой».

В этом сезоне в распоряжении москвичей будет около шести тысяч велосипедов на 629 станциях и более 2,6 тысячи электрических самокатов.

Посмотреть точки проката можно на специальном сайте. Там можно арендовать не только традиционный, но и электровелосипед, а также самокаты.

Ранее NEWS.ru. писал, что средняя стоимость дорожного велосипеда для взрослых в России за пять лет выросла на 33%. Если в мае 2015 года его можно было приобрести за 9,1 тыс. рублей, то в этом же месяце 2020 года цена уже составляла 12,1 тыс. рублей.